Centanni | cuore bio La novità è ‘Mario’

(Di sabato 13 aprile 2024) Biologici praticamente da sempre, legati alla tradizione della famiglia ma anche innovatori. L’azienda è Vini, una cinquantina di ettari di Vigenti nel territorio di Montefiore dell’Aso, in provincia di Ascoli Piceno, non lontano dal mare. L’azienda, premiata nel 2022 come miglior azienda biologica 5star wines e premiata l’anno scorso con il miglior rosato biologico propone quest’anno unaassoluta, il primo rosso da servire freddo. "Si chiama Mario, che è il nome di mio padre – spiega Giacomo– . Abbiamo rievocato una tecnica storica, aggiornata in chiave moderna, che è quella di vinificare uva rossa e bianca assieme, quindi abbiamo un 70% di Montepulciano, 15% di Passerina e 15% di Pecorino che fermenta a bassa temperatura come un bianco". Il risultato è un vino con caratteristiche tipiche di rossi e bianchi ...