C’è la ‘scatola nera’ di Suviana | consegnato ai pm il sistema di controllo Sentiti i lavoratori illesi

(Di sabato 13 aprile 2024) Bologna, 13 aprile 2024 – La ’scatoladella centrale è in mano agli inquirenti. Si chiama Scada ildi supervisione eche era installato nella centrale idroelettrica di Bargi, a Camugnano, necessario per monitorare gli impianti di quel tipo. In quello di Enel Green Power si trovava nei piani superiori e potrebbe avere registrato anomalie o elementi utili per fare luce sulle cause dell’esplosione che, martedì, è costata la vita a setteimpegnati in un’attività di collaudo di una turbina. L’ultimo, rimasto disperso per tre giorni, è stato recuperato ieri senza vita: si tratta del consulente Vincenzo Garzillo, 68 anni. L’analisi della Scada, dunque, potrà aiutare a capire cosa sia successo, ma non è detto che abbia registrato tutte le operazioni fatte in quel tragico pomeriggio. Enel ...