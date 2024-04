Cavallero | “Conte al Napoli? Lo vedrei ma non so come conviverebbe con De Laurentiis” 

(Di sabato 13 aprile 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca, giornalista di tmw radio. Queste le sue dichiarazioni:sta la Juventus? “E’ un bel dilemma… Si parla de toto nomi per quanto riguarda la panchina della Juventus. Si sa perfettamente quale sia il rapporto tra Allegri e il club, ci sono tanti interrogativi al quale dare una risposta. Si parla del giochismo e, di conseguenza, prima di De Zerbi e poi di Thiago Motta. Bisogna anche ilsto di grandi giocatori immedesimati in questa prospettiva” Probabile formazione della Juventus? “Szczesny tra i pali, con il terzetto composta da Bremer, Danilo e Gatti. A centrocampo Locatelli, Cambiaso, McKennie, Rabiot e Kostic. In avanti ancora Chiesa e Vlahovic” C’è un interesse della Juventus per Vincenzo Italiano? “Ci sono ...

ON AIR - Cavallero: "Conte predilige un progetto con garanzie, lo vedrei alla Juve o al Napoli" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Cavallero, giornalista di tmw radio. Come sta la Juve“E’ un bel dilemma… Si parla de toto nomi per quanto rig ...napolimagazine

IL COMMENTO - Cavallero: "Non escluderei del tutto la possibilità di vedere Conte alla Juventus" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Cavallero, giornalista di tmw radio. Come sta la Juve“E’ un bel dilemma… Si parla de toto nomi per quanto rig ...napolimagazine

Conte, Cavallero: "Grande giocatore di scacchi, non escludo un'ipotesi" - Cavallero ha parlato del futuro di Antonio Conte e si è soffermanto anche sul momento che sta vivendo il club bianconero allenato da Allegri.areanapoli