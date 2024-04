Cava de’Tirreni | donna investita ed uccisa da camion

Attimi di paura sul tratto autostradale A3 tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, dove – come riporta L’Occhio di Salerno – è avvenuto un Incidente . Al momento, non è ancora nota la dinamica del ... (zon)

festa grande a Cava de' Tirreni per la promozione in Serie C della Cavese: tifosi in piazza e caroselli di auto, poi la festa allo stadio Lamberti.Continua a leggere (fanpage)