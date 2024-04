Casoria | vertice in Prefettura dopo raid a farmacie Bene | Avanti con nuove telecamere ed altre unità in strada

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 aprile 2024) Un piano a più livelli per difendere gli esercentini dalla criminalità. È stato questo il fulcro del comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto ina Napoli nella giornata di ieri, alla presenza del prefetto di Napoli Michele Di Bari, del sindaco diRaffaelee del presidente di FederFarma Napoli Riccardo Iorio. Ilera stato richiesto dal primo cittadino diun incontro in Comune con i rappresentati dell’associazione di categoria ed i farmacistini che evidenziavano una recrudescenza di fenomeni criminali, compresi furti e rapine, ai danni delledel territorio. Un grido d’allarme prontamente raccolto dae che ha visto l’importante apertura ...