Casertana-Picerno | i convocati di mister Cangelosi

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 20 iper il match interno con l’AZche ladisputerà domenica 14 aprile (ore 18:30). Rientra dopo il lungo stop Mattia Proietti. Squalificati Damian e Matese, out Casoli e Nicoletti per infortunio. IPortieri: Marfella, Venturi.Difensori: Anastasio, Bacchetti, Calapai, Celiento, Paglino, Sciacca, Soprano.Centrocampisti: Deli, Proietti, Toscano.Attaccanti: Carretta, Curcio, Galletta, Montalto, Rovaglia, Taurino, Tavernelli, Turchetta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La ventiseiesima giornata del girone C della Serie C 2023 / 2024 prosegue in questo giovedì con gli ultimi match in programma. vittoria a dir poco folle della Casertana , che supera 4-3 in rimonta il ... (sportface)

La Casertana riceve il Picerno col quarto posto in palio. Le probabili formazioni - La Casertana torna al Pinto con la speranza non tanto segreta di confermare l fattore casalingo che la vede sempre vincente, nelle ultime occasioni, tra le mura dell’impianto di Viale Medaglie d’Oro.casertanews

Potenza – Foggia: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Potenza - Foggia di Sabato 13 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36° giornata di Serie C - Girone C ...calciomagazine

Calcio, serie C girone C: Benevento e Avellino per il 2° posto - Casertana-Picerno. I rossoblù sono certi di un posto playoff ma devono difendere la quarta piazza e quindi servirà vincere il più possibile fino a fine stagione regolare. Nell’ultimo turno gli ospiti ...ilsannita