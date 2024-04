Case Green | ok definitivo dell’Ue L’Italia vota contro | Costa troppo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) L’Europa dice sì alle, cioè a quel complesso di norme ed interventi che dovrebbero rendere le nostre abitazioni più compatibili con l’ambiente. Norme e interventi che però si traducono in un forte aggravio di costi per le tasche dei proprietari di immobili ma anche per le casse dello Stato. Soprattutto per questo la nuova direttiva è passata con il voto contrario di Italia e Ungheria e l’astensione di Repubblica Ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia. Un blocco che tuttavia non è riuscito a far cambiare idea agli eurodeputati di Strasburgo. Secondo le prime stime, per rendere gli edifici europei più sostenibili occorrerà mettere in campo circa 275 miliardi di euro. Una montagna di soldi che ha fatto salire la pressione anche al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, appena reduce dal salasso del superbonus, con i suoi 110 ...