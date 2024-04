Case Green | il ministro Pichetto Fratin | «Il 2030 è troppo presto | puntiamo al 2050»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 13 aprile 2024) Per l’Italia l’obiettivo finale sul climate change è quello dele non il. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera ildella Transizione Ecologica Gilberto, parlando della direttiva sulle. «Voglio premettere che il governo condivide in pieno gli obiettivi di decarbonizzazione. Lo sosteniamo nelle Cop, le Conferenze sul clima, è un tema del G7 di cui abbiamo la presidenza. Sappiamo che i fabbricati sono una delle principali cause delle emissioni di CO2 e che dobbiamo intervenire».dice che «ci metteremo al lavoro sul Piano nazionale di ristrutturazione edilizia previsto dalla direttiva europea. Ma lo facciamo guardando agli obiettivi finali europei delsul climate ...