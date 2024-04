Case green | il centrodestra | “Pericoloso salto nel buio come con il superbonus Modificheremo la direttiva”

(Di sabato 13 aprile 2024) Tiene banco l‘euro-follia sulleal Forum delle imprese del Lazio dove questo sabato si è riunito tutto ilper un confronto con le forze produttive. E’ entrato subito in medias res Nicola Procaccini, responsabile ambiente ed energia del Fratelli d’Italia e copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo. “Lasullevoluta dalla UE è una norma irrealistica e pericolosa. Perché costringe gli Stati, in particolare l’Italia che non ha un patrimonio immobiliare moderno, a dover ristrutturare milioni di edifici privati. Senza sapere dove prendere i soldi necessari, rischiando unnelilinsegna”. Salasso verde, ...

