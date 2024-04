Case Green | Giorgetti perplesso sul via libera dell’Ue | “Chi paga?”

Tiene banco l‘euro-follia sulle Case green al Forum delle imprese del Lazio dove questo sabato si è riunito tutto il centrodestra per un confronto con le forze produttive. E’ entrato subito in ... (secoloditalia)

MotoGP | Gp Austin Qualifiche: Vinales, pole stellare, stupisce Acosta, Marc Marquez è terzo - MotoGP Gp delle Americhe Qualifiche - Pole position stellare per Maverick Vinales al COTA, Circuit of the Americas, teatro della terza tappa della MotoGP 2024. Il pilota dell'Aprilia ha letteralmente ...motograndprix.motorionline

Case Green, Lollobrigida è furioso: “Follia europea. La sinistra continua con la cultura delle tasse” - L’Italia continua la sua battaglia in Europa sulle follie verdi di Bruxelles. Ad esporsi è stato il ministro dell’Agricoltura e ...iltempo

Case Green, approvata la direttiva europea: le nuove regole in sei punti - Ogni Paese dovrà approvare le regole per raggiungere l’obiettivo entro i termini previsti. La transizione Green ha sicuramente un costo e sono in molti a credere che non possa essere completamente a ...nuovavenezia.gelocal