Case green | chi paga? C’è la confessione | “Serve una tassa verde”

(Di sabato 13 aprile 2024) A proposito della direttiva “”, il leader dei Verdi Angelo Bonelli dice – di fatto rispondendo alla sacrosanta domanda del ministro Giorgetti sul “chi” – che si potrebbe cominciare da una “una tantum per favorire la transizione ecologica e l’efficientamento energetico che chi detiene grandi patrimoni devere”. Importante l’ammissione che le risorse per intervenire sugli immobili (320 miliardi entro il 2030, secondo il Cresme) non ci sono. Curioso il fatto che il leader dei Verdi pensi di ricavarle proprio dagli immobili, che notoriamente sono gli unici beni che le imposte patrimoniali riescono a colpire. La realtà è che questa direttiva è il frutto avvelenato di una legislatura europea obnubilata dall’ideologia. L’unica cosa seria da fare è lavorare sin ...

