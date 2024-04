Casa Museo Bruschi | visite guidate alla mostra La libera maniera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Per il prossimo weekend laorganizzanuova"La. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo" con un percorso in lingua inglese. Due appuntamenti per oggi sabato 13 e domani domenica 14 aprile: in entrambe le giornate la mattina alle ore 11 la visita sarà in italiano, mentre il pomeriggio alle 17 sarà in inglese, dedicata a chi vuole esercitarsi nella comprensione della lingua anglosassone e ai turisti stranieri. Il tour, adatto a tutte le fasce d’età, accompagnerà i visitatori in un percorso tra le trentaquattro opere di artisti come Alberto Magnelli e Corrado Cagli, Alberto Burri, Lucio Fontana, Edmondo Bacci e Gino Morandis. Una visita che proseguirà ...