Carboni festeggia al 96?! Tre punti per la Ternana contro la Cremonese

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024)è terminata con il punteggio di 1-2. La squadra divince la partita al fotofinish e si regala trefondamentali SFIDA – Vittoria fondamentale in chiave salvezza per lache, al fotofinish, conquista i tresul campo della. I padroni di casa vanno in vantaggio al 13? con Tsadjout per poi farsi ribaltare dalla rete di Favilli al 17? e quella clamorosa di Di Stefano al 96?. In campo, sino al 64?, il prestito Inter Franco: l’esterno, impiegato sulla sinistra, fa una buona prova ma non riesce ad essere incisivo nella gara. Ancora out Zuberek, l’altro nerazzurro in prestito alla: il polacco, alle prese con un infortunio, non è ancora al meglio. Inter-News - Ultime notizie e ...