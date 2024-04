Caravaggio | scontro tra due auto | gravi una 60enne e un 22enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 aprile 2024). Grave incidente poco prima delle 13 di sabato 13 aprile a, lungo la strada provinciale 185. Secondo una prima ricostruzione ad innescare la carambola tra duesarebbe stato un violento tamponamento, avvenuto all’altezza dell’lavaggio e in corrispondenza di una svolta a sinistra. Nell’impatto una delle due vetture è finita fuori strada, in un fossato. Ad avere la peggio una donna di 60 anni e un: la prima è stata portata in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, il giovane al Papa Giovanni di Bergamo. Entrambi sono arrivati in codice rosso. Sul posto, oltre al personale medico, anche due squadre dei vigili del fuoco che si sono occupate del recupero dei feriti rimasti incastrati nell’finita fuori strada.