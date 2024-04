Capodimonte | Acampora Pd | “Raccolte oltre 600 firme per chiedere le dimissioni di Schmidt”

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio i cittadini di, i cittadini di Napoli che hanno trasformato questa mattinata in un momento straordinario. In appena tre ore di presidio all’ingresso di “Porta Piccola” del Museo e Real Bosco, abbiamo raccolto600perledel direttore Erik, così come al governo Meloni chiarezza sul futuro di un plesso che merita un direttore a tempo pieno, autorevole, terzo e indipendente. Oggi abbiamo offerto uno scatto d’orgoglio di cui qualcuno a Roma deve tenere conto”. Così in una nota Gennaro, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli. “Ricordo ai più distratti che il direttorenon è un professore universitario, bensì un ...

A Napoli non hanno preso bene la candidatura di Eike Schmidt a sindaco di Firenze - Per partecipare alla campagna elettorale ha chiesto un'aspettativa da direttore del museo di Capodimonte dopo la nomina di soli tre mesi fa, una scelta criticata da politici e amministratori ...ilpost

Schmidt: cittadini in fila per chiedere le sue dimissioni - Decine di cittadini si fermano sotto lo stand allestito all’ingresso di Porta piccola per firmare la petizione “Tuteliamo il polo museale di Capodimonte”, la raccolta firme organizzata dal capogruppo ...napoli.repubblica

Capodimonte Schmidt, al via la petizione: “Si deve dimettere” - L’appuntamento è per questa mattina dalle 10 alle 13 all’ingresso “Porta Piccola” del Bosco di Capodimonte. Qui sarà avviata la petizione per raccogliere le firme da allegare a una richiesta di dimiss ...napoli.repubblica