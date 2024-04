Caos Gare digitali | L’appello di 125 sindaci campani all’ANAC

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 13 aprile 2024)125si appellano al presidente ANAC per un confronto costruttivo Lazzazione degli appalti pubblici dal 1° gennaio 2024 doveva rappresentare un salto qualitativo verso una gestione più semplice delle. Ma si è verificato un blocco operativo per i numerosi malfunzionamenti del nuovo sistema gestito da ANAC a discapito di enti locali e operatori economici. Nonostante gli annunci di ANAC sull’avanzamento del processo digitale, i Comuni continuano a subire ritardi e inefficienze con l’aggravante delle sanzioni nei loro riguardi emesse dalla stessa Anac. Per questo già 125hanno condiviso la lettera aperta, indirizzata pochi giorni fa proprio...