Cantine Sgarzi Luigi Sostenibilità e innovazione E oggi si brinda anche alcol free

(Di sabato 13 aprile 2024) Nel cuore dell’Emilia-Romagna, proprio dove l’Emilia e la Romagna si incontrano a Castel San Pietro Terme, un nuovo capitolo si apre per, realtà storica nel mondo del vino e delle bevande fin dal 1933. La famiglia, custode di una tradizione secolare nel settore, ha infatti recentemente annunciato l’acquisizione di un nuovo stabilimento a Osteria Grande, una frazione del comune termale. Questa mossa strategica non solo segna un’espansione significativa per l’azienda, ma sottolineal’impegno in termini di. L’amministratore unico Stefano– assieme a sua moglie Nadia e ai figli Anna,Leonardo, Francesca e Irene – hanno messo al centro della gestione aziendale un ...