Canottaggio | Coppa del Mondo Varese 2024 | altri sei equipaggi dell’Italia in Finale A Patrick Rocek vince nel singolo pesi leggeri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Va in archivio la seconda giornata della prima tappa delladeldi, in corso a, in Italia: l’Italia chiude con un bilancio di seiinA nelle specialità olimpiche e con una vittoria ed un quarto posto nelle specialità non olimpiche. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nelsenior maschile Italia 1 di Davide Mumolo (Fiamme Oro) è seconda nella seconda semiin 6.52.52 ed approda inA col secondo tempo complessivo, mentre Italia 2 di Gennaro Di Mauro (CC Aniene)laC in 7.00.26 e si classifica al 13° posto assoluto, infine Italia 3 di Marco Prati (Fiamme Gialle)laE in ...