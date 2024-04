Canottaggio | CdM Varese | Patrick Rocek oro nel singolo pesi leggeri maschile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Prosegue la Coppa del Mondo di, che nella mattinata di sabato ha visto numerosi atleti in acqua, impegnati nei recuperi e nelle semifinali. Notizie agrodolci nel 2 senza, dove Davide Comini e Giovanni Codato sono approdati in finale con il tempo di 6.30.70, inchinandosi solo alla Danimarca (prima in 6.28.12). Finale B invece per l’altro equipaggio azzurro, composto da Paolo Covini e Alfonso Scalzone, quarti in 6.37.52. Niente da fare invece nel 4 senzaper il quartetto azzurro composto da Nunzio Di Colandrea, Riccardo Peretti, Davide Verità e Alessandro Bonamoneta, ultimi in 6.05.78 e costretti alla finale B. Per quanto riguarda il, è riuscito a staccare il pass per l’atto conclusivo Davide Mumolo, secondo in semifinale con il crono di 6.52.52 alle spalle ...