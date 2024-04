Campionato Primavera 2 | Palermo-Pisa 1-1 | Buffon colpisce ancora

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 - Nonostante la rete di Bevilacqua di inizio partita, nella ripresa il piccolo(figlio della leggenda bianconera) trova il pareggio evitando la sconfitta alla squadra di Innocenti. Ilsi trova adesso in quinta posizione, l'ultimo posto utile per accedere ai playoff. TABELLINO1-1. Nespola, Mattaliano, Barranco (65? Morra), Sciortino, Granicelli (51? Kubi), Gallea, Fontana, Vaiana (82? Tagliarino), Bevilacqua, Sessa (82? D’Acquisto), Bongiovanni (65? Di Mitri). A disposizione. Salamone, Pileri, Martignetti, Kubi, Basile, Macchia, Viviano. Allenatore Di Benedetto.. Vukovic, Bartolini, Ghibaudo, Trdan, Gueye, Sapola, Sala (88? Lovo), Saltalamacchia (46? Cannarsa), Casagrande (46?), ...

Nel weekend ci sarà la ventinovesima giornata del Campionato Primavera 1. L’Inter tornerà a giocare in trasferta, in programma venerdì pomeriggio il match con il Sassuolo. Ecco tutto il ... (inter-news)

La PRIMAVERA dello Spezia ALLE nata da mister Beppe Vecchio sfiderà, questa mattina, al centro sportivo ‘Ferdeghini’, il Cosenza . Il via ALLE ore 11 con direzione arbitrale affidata a Domenico ... (sport.quotidiano)

Siamo arrivato all’epilogo di questa stagione ancora una volta travagliata per la Primavera della Lucchese. La formazione rossonera nell’ ultima giornata di campionato affronterà a Saltocchio ... (lanazione)

Cagliari, la Primavera vince 3-1 in rimonta contro l'Atalanta - Grande vittoria, in rimonta, per il Cagliari Primavera. I ragazzi di Pisacane, con una prova di carattere, stendono l’Atalanta 3-1 mettendo a segno tutte e tre le reti nella ripresa, con Konate, Marin ...unionesarda

Montero: “Grande partita contro una delle squadre più forti del Campionato. Siamo soddisfatti” - Il tecnico della Primavera bianconera, Paolo Montero, ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio odierno contro la Roma di Guidi. Di seguito la dichiarazione completa.siamolaroma

Juventus Primavera, pareggio spettacolare contro la Roma - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Primavera, che ha pareggiato per 3-3 contro la Roma.juvenews.eu