Camilla | il figlio Tom risponde alle accuse del principe Harry

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 13 aprile 2024) La reginasembra aver ricucito negli anni il rapporto con ilWilliam, ma lo stesso non sarebbe avvenuto con il. Ildi Gs, infatti, avrebbe accettato col tempo la presenza della seconda moglie di re Carlo, ma l’avversione del duca di Sussex è apparsa chiaramente anche nelle ultime dichiarazioni. Una, in particolare, era contenuta all’interno della sua autobiografia intitolata Spare. I media britannici hanno parlato da sempre di un rapporto teso tra il. Il duca di Sussex, infatti, avrebbe sempre visto l’attuale moglie di re Carlo come la principale fonte delle sofferenze di sua madre, lassa Diana. A dimostrazione del fatto che le cose non sono ...