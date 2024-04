Camera di Commercio | inaugurata la Sala Sestini | “Uomo dai grandi sogni e con la capacità di realizzarli”

(Di sabato 13 aprile 2024) “Chi vuole farecose deve pensare profondamente ai dettagli” scriveva lo scrittore francese Paul Valéry. Di dettagli sulla figura di Roberto, scomparso lo scorso 6 gennaio all’età di 88 anni, venerdì 12 aprile ne sono emersi moltissimi nel corso della cerimonia di intitolazione di unanel Palazzo dei contratti e delle manifestazioni. (mosaico) “Generoso, attento, carismatico, lungimirante, curioso, gentile, sobrio, di grande cultura, esteta, attento all’ascolto, pratico… e fumatore”. Sono solamente alcuni dei tratti di Roberto, presidente delladidi Bergamo dal 1992 al 2010, di molte persone che lo hanno conosciuto da vicino e lo hanno voluto ricordare. In una cerimonia semplice ed elegantissima, come sarebbe piaciuta ...

Nella somma rientrano, in virtù di un accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione , 1,5 milioni provenienti dalla Camera di Commercio di Firenze grazie al fondo di perequazione per le ... (firenzepost)

Gino Sabatini (presidente Camera di Commercio): «Qui con i brand leader crescono le nuove leve» - Gino Sabatini, secondo il rapporto Excelsior solo il 10% delle richieste sono riservate all’assunzione di laureati, come presidente della Camera di Commercio delle Marche, come legge ...corriereadriatico

Click day, in tre secondi "fatti fuori" 160mila euro. Le dita più veloci del Fvg incassano i fondi per le imprese femminili - Tre secondi. Poco più che un batter di ciglia. Eppure sono bastati per “far fuori” in un lampo 160 mila euro. Come dire le dita più veloci del Nordest.ilgazzettino

Reggio, calla Camera di Commercio nuovi fondi per sostenere la competitività - La Camera di Commercio di Reggio Calabria destina 420 mila euro di risorse economiche per sostenere lo sviluppo ed accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese reggine. A partire d ...cn24tv