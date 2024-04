Calzona | la conferma col Napoli non è da escludere

"Juan Jesus? Non l'ho sentito, la Giustizia sportiva farà il suo corso" ROMA - Alla riconferma "non ci penso ". "Gli accordi" con il Napoli "sono per questi mesi, ho un contratto con la Federazione ... (ilgiornaleditalia)

Napoli , Calzona – oggi impegnato con la Slovacchia in Norvegia – si gioca la conferma in panchina: se arriva in Champions… alle 19 a Oslo, nella notte a Bratislava e domani mattina Napoli : sembra la ... (calcionews24)

"Ti prego, vieni a Napoli", la richiesta disperata di De Laurentiis a Calzona - Aurelio De Laurentiis ha voluto fortemente l'arrivo in panchina di Francesco Calzona per cercare di raddrizzare la stagione del Napoli.areanapoli

