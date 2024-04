Calice e 4 token con il biglietto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Vinitaly and the City è il fuori salone di Vinitaly che ogni anno trasforma Verona nella capitale dei winelover. Quattro giorni tra degustazioni, masterclass, talk, incontri e visite guidate con incursioni culturali, artistiche, musicali e geografiche, aperto con il seguente orario: venerdì 12 aprile 18-23 (inaugurazione ore 1), sabato 13 aprile 15-23, domenica 14 aprile 15-23, lunedì 15 aprile 18-23. Gli eventi sono distribuiti fra varie location: articolato fra Piazza dei Signori (Loggia di Fra Giocondo, Loggia Antica), Torre dei Lamberti, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale. . Conclusa l’11 aprile la prevendita scontata on line, in sede di evento si potrà acquistare ilsia al desk in Piazza dei Signori che online al costo di €20 (Info e shop sul sito internet www.vinitalyandthecity.com). Inclusi nel prezzo del...