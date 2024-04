Calhanoglu ed il possibile scudetto nel derby | “voglio stare veramente calmo”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 aprile 2024) L’Inter di Simone Inzaghi è ad un passo dal titolo. Lopotrà essere matematico già nelcol Milan. Prima della sfida con i rossoneri i nerazzurri affronteranno il Cagliari, per il quale Inzaghi ha ritrovato anche De Vrij, che si è allenato in gruppo ed è disponibile per domenica sera, al pari di Bastoni e Cuadrado. A metà campo la regia sarà affidata ancora una volta a Hakan, che in un’intervista a CBS Sports Golazo ha parlato della possibilità per l’Inter di conquilonel: “se dovessimo vincere il campionato contro il Milan sarebbe pazzesco, sarà un match durissimo, ma spero più che altro sia una partita bella e corretta. E che eventualmente i festeggiamenti siano tranquilli, perché mi ricordo come avevano festeggiato i rossoneri in ...