Caldo | aprile con picchi oltre i 30° | cosa ci aspetta nell’estate 2024?

(Di sabato 13 aprile 2024) Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, i valori registrati da inizio anno sono rimasti semprele medie e l'ultimo aggiornamento del Centro Europeo prefigura un trimestre estivo da record. Non mancheranno giornate più fresche, accompagnate però dal rischio di eventi estremi

sole e nubi sparse con temperature fino a 18 gradi sono le Previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per l'11 aprile . Valori in progressivo aumento grazie all'alta pressione .Continua a leggere (fanpage)

Sole e cieli sereni in molte regioni con il tempo che nei prossimi giorni sarà quasi estivo. Ma quanto durerà il caldo? Le ultime previsioni meteo per l'Italia riportano di un'avanzata ulteriore ... (iltempo)

Weekend estivo, ma poi cambia tutto: tornano temporali e neve - Sull'Italia gli effetti dell'incontro tra la depressione in risalita dal Nord Africa e il fronte freddo che valicherà le Alpi ...today

Meteo, aprile con 30 gradi ma che estate avremo Temperature record, il picco tra giugno e luglio - Chiuso il mese di marzo come il più Caldo della storia, aprile è proseguito con temperature ben oltre la media. Non solo in Europa, ma anche nel resto del mondo. Un trend che sembra inarrestabile e ...ilsecoloxix

Avviso meteo - Da martedì ondata di freddo tardiva con temporali, grandine, neve e sensibile calo delle temperature. - Aria fredda di matrice artica irrompe sull'Europa centrale e meridionale.3bmeteo