Calciomercato | Psg | Osimhen obiettivo numero uno per sostituire Mbappé

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) L’addio di Kyliandal Paris Saint-Germain è destinato ad infiammare ilestivo, innescando un domino che coinvolgerà tante squadre. Tra queste c’è il Napoli poiché il club parigino avrebbe individuato in Victoril sostituto ideale del partente. A riportarlo è As, che sottolinea come una figura importante nella trattativa potrà essere quella di Luis Campos, consulente del Psg, che qualche anno fa portò proprioa Lille per poi venderlo ai partenopei per 70 milioni. Stavolta sarà necessario sborsare una cifra ben più alta, ma il denaro non è un problema per il club di Al-Khelaifi, specialmente in virtù di quanto verrà risparmiato, tra ingaggio e premi vari, con la partenza di. Il problema è più che altro numerico: il Psg ha infatti già due ...