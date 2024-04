Calciomercato Napoli | Manna e Giuntoli hanno un obiettivo comune | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 aprile 2024) Destini incrociati pere Juventus, le due compagini, sarebbero infatti interessate ad un calciatore per il centrocampo. Giovannisarà il nuovo direttore sportivo del. Il leader della Next Gen della Juventus, porrà le basi del nuovo corso, rilevando la posizione occupata per una sola stagione da Mauro Meluso, finito sul banco degli imputati per i risultati del club. Una scelta ponderata e basata sul profilo del dirigente campano, in grado di scovare negli ultimi anni talenti come Soulè o Iling Jr, gente che ormai calca con costanza i campi di Serie A e che rappresenta per la Juventus plusvalenza sicura. Percorso inverso a quello compiuto da Cristiano, suo superiore nell’arco di questa annata, che nel post scudetto napoletano, ha scelto di coronare il suo sogno e accasarsi alla Juventus, ...