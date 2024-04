Calciomercato Milan | Maxence Lacroix il preferito in difesa? La mossa di D’Ottavio

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 13 aprile 2024)rimane un nome caldo per la. Ecco laa sorpresa del direttore sportivoIlsonda il mercato alla ricerca di un difensore centrale di livello da inserire in vista della prossima stagione. In estate il club rossonero dovrà individuare il profilo ideale in questo senso. Tanti i nomi tirati in ballo in otticaper quanto concerne il reparto difensivo. Tra i centrali valutati c’è anchedel Wolfsburg. Il francese classe 2000 ha giocato sin qui 23 partite in Bundesliga con un contributo di 3 reti e 1 assist. Un difensore con caratteristiche che piacciono parecchio alla dirigenza rossonera. Il direttore sportivo del ...