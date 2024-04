Calciomercato Inter | Sanchez dice addio? Le ultime

Sabatini: "Luis Alberto La Lazio deve impedirgli di andare a Juve, Milan o Inter" - Magari togli l’Inter perché Simone Inzaghi potrebbe aver chiamato il giocatore. Lo spagnolo non sarebbe titolare nonostante sia un grande centrocampista. Dall’anno prossimo però avrebbe tanto spazio".tuttojuve

Juve vigile su Patino ed Hermoso: entrambi sono in scadenza di contratto - La Juventus continua a monitorare il mercato dei giocatori in scadenza di contratto a fine stagione: come riportato da "Calciomercato.it", il club bianconero sarebbe vigile su ...tuttojuve

Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l’attacco: gioca in Serie A - La dirigenza rossonera ha messo gli occhi su un calciatore di Serie A per l'attacco della prossima stagione: anche la Lazio sul calciatore.spaziomilan