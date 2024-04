Calcio | Spagna Morata vuole giocare Europei e Olimpiadi

Momenti di pura follia nella serata di ieri nelle Asturie. Un 46enne ha ucciso il padre decapita ndolo, poi completamente nudo ha aggredito alcuni passanti in strada e si è avventato anche contro gli ... (fanpage)

Tennistavolo, ultimi pass per Spagna e Svezia nel Preolimpico di doppio misto - Si è chiusa ad Havirov, in Repubblica Ceca, la seconda ed ultima giornata del torneo di qualificazione olimpica di doppio misto del tennistavolo, che si è svolto su base mondiale: gli ultimi due pass ...oasport

Calcio: Bayer Leverkusen. Primo match-point titolo, Alonso "Fiduciosi" - "La squadra è concentrata e sul pezzo, ho fiducia e se ce la farà, avremo qualcosa da festeggiare - sottolinea il tecnico spagnolo - Ma ci sono 90 minuti da giocare per ottenere questa vittoria e ai ...sport.tiscali

Calcio Estero live DAZN dal 12 al 15 Aprile (Liga Spagnola, Championship, Liga Portugal Betclic) - Non ci si abitua mai a salire sul podio e Arianna Fontana, l’azzurra più medagliata dei Giochi Invernali insieme a Stefania Belmondo, non nasconde la propria emozione e il proprio orgoglio per la ...digital-news