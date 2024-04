Calcio | Serie A | derby Torino-Juve 0-0

(Di sabato 13 aprile 2024) 20.05 Tante emozioni ma nessun gol neldella Mole in casa del.All'Olimpico 0-0 con lantus, reduce dalla vittoria sulla Fiorentina: bianconeri terzi a 63 punti. Granata (ko a Empoli) noni a quota 45. Chiesa crossa, Vlahovic sfonda il palo invece della porta. Locatelli alza la mira.Milinkovic-Savic salva sul mancino di Vlahovic da due passi. A inizio ripresa, gol annullato a Zapata per fallo di Bellanova.Chance granata di Sanabria respinge Szczesny. Ci provano Vojvoda e Yildiz, nel recupero spreca Lazaro.

