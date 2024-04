Calcio Seconda categoria Riomaior tenta la fuga E’ sfida alla Bolanese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) La capolista del girone F divuole tornare a vincere dopo la clamorosa sconfitta subita nel recupero della 19ª giornata sul campo del Mamas Giovani di domenica scorsa. Questo pomeriggio alle ore 15 al ‘Bertolotti’ di Bolano il team delle Cinque Terre affronte laB nell’anticipo della ventitreesima giornata. L’arbitro designato è Guidi della sezione Aia di Spezia. Il team guidato dall’ex aquilotto Emiliano Milone attualmente ha soltanto due lunghezze di vantaggio sugli immediati inseguitori del Romito Magra e cinque sul Nave. Proprio in questa giornata in programma sarà lo scontro diretto decisivo tra queste due squarde in programma domani (arbitra Ravenna di Chiavari, il cui risultato finale influirà certamente nella lotta al vertice del girone. Le altre partite della giornata in ...