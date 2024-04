Calcio | Luis Alberto annuncia | a fine stagione lascio la Lazio

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 13 aprile 2024) caption id="attachment 298753" align="alignleft" width="150"/caption"Sinceramente è stato difficile per me in queste ultime settimane per quello che è successo. Sicuramente il prossimo anno non sarò nel progetto della. Ho già chiesto al club, che mi ha dato tanto, di liberarmi con il contratto. È arrivato il momento di farmi da parte". Cosìai microfoni di Dazn al termine della gara vinta dallaper 4-1 sulla Salernitana.