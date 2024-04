(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Luis? Probabilmentevia. E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato. Porti lui la squadra” che lo. Risponde così all’Adnkronos il presidente della Lazio, Claudio, sulle dichiarazioni di ieri del giocatore che alla fine del match contro la Salernitana, vinto 4-1 dai biancazzurri ha affermato di avere “già chiesto la rescissione del contratto”.“Lui ha preteso un rinnovo l’estate scorsa – elenca– è il secondo giocatore più pagato della Lazio, il contratto viene sottoscritto obtorto collo, lui chiede altro, non si presenta al ritiro, come ricorderete tutti. E ora se ne esce con questa cosa, all’improvviso e senza dir nulla alla società. Se...

Prove di intesa e di fronte comune per Serie A e Serie B sul tema delle riforme del calcio italiano e dei campionati. Al Foro Italico è in corso una riunione tra i rappresentanti delle Leghe di A e ... (sportface)

Calcio: Lotito, ‘Luis Alberto vuole andare via gratis ma oggi è un tesserato’ - Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Luis Alberto Probabilmente vuole andare via gratis. E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato. Porti lui la squadra” che lo vuole. Risponde così all’Ad ...ilsannioquotidiano

Fabiani difende Lotito dalle critiche: «L’unica colpa è che assume la responsabilità di errori altrui» - Angelo Fabiani, ds della Lazio, a difesa del presidente Lotito dopo la contestazione di ieri dell’Olimpico: le sue dichiarazioni Dopo le recenti contestazioni dei tifosi della Lazio, così a LSR Angelo ...lazionews24

Calcio:Lazio; Fabiani 'Luis Alberto Contratti vanno rispettati' - "Luis Alberto La vicenda non passerà inosservata agli occhi della società. I contratti sono fatti per essere rispettati, non solo quando c'è una convenienza propria. Noi non dobbiamo fare la guerra a ...ansa