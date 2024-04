Calcio | le sfide del fine settimana per le squadre toscane | umbre e per lo Spezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Firenze, 13 aprile 2024 – Ecco il quadro delledelper lee per lodalla Serie A alla Serie C. SERIE A Lecce-Empoli (sabato 13 aprile, ore 15) Fiorentina-Genoa (lunedì 15 aprile, ore 18,30) SERIE B Cremonese-Ternana (sabato 13 aprile, ore 14) Pisa-FeralpiSalò (sabato 13 aprile, ore 14) Parma-(sabato 13 aprile, ore 16,15) SERIE C Fermana-Lucchese (domenica 14 aprile, ore 14) Carrarese-Rimini (domenica 14 aprile, ore 18,30) Gubbio-Pontedera (domenica 14 aprile, ore 18,30) Vis Pesaro-Perugia (domenica 14 aprile, ore 20,45) Arezzo-Torres (lunedì 15 aprile, ore 20.45)