Calcio Juniores nazionali Obiettivo sui playoff La Fezzanese ci prova

(Di sabato 13 aprile 2024) Lanazionale dellaoggi alle ore 16 al ‘Cimma’ di Pagliari vuole vincere con il Seravezza nella ventiquattresima giornata di campionato: match affidato alla direzione di una terna di Spezia, con arbitro Romeo con assistenti Castellucci e Tagliaferri. I fezzanoti in queste ultime tre giornate che mancano alla fine della regular season cercheranno di conquistare più punti possibili per confermarsi al quinto posto e poter disputare i. Verdi che sono reduci dalla rocambolesca vittoria per 3-2 di Figline ottenuta negli ultimi minuti quand’erano in dieci giocatori per l’espulsione di Sacchelli che purtroppo oggi mancherà essendo squalificato. Assenza importante in quanto Sacchelli è uno dei giocatori più importanti della squadra infatti in settimana è stato convocato nella rappresentativa nazionale Under 19 a ...