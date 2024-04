Calcio giovanili | l’avis in Piemonte Il Sassocorvaro alla Worcup

(Di sabato 13 aprile 2024) La società sportiva Avisparteciperà il primo maggio al torneo "" che si svolgerà a Caselle in provincia di Torino con la categoria 2015-16, 5vs5, dove sfideranno i pari età di Juventus, Inter FC e AC Milan. Per questa che sarà sicuramente una bella esperienza e che vede ancora una volta coinvolta la società sportiva Avise lo Juventus Club Mercatale, il Comitato Marche della Figc ha voluto omaggiare la società con un contributo (borse mediche, palloni e reti da) che il presidente Ivo Panichi ha consegnato direttamente nelle mani del presidente del Juventus Club Mercatale Raffaelli Simone (vedi foto). La squadra che parteciperà al torneo sarà composta da 8 bambini del 2015 e 2 bambini del 2016, due allenatori e tanta voglia di confrontarsi con altre realtà e soprattutto fare una ...

