Calcio femminile | il Sassuolo batte l’Inter in Serie A Neroverdi adesso quarte in classifica

(Di sabato 13 aprile 2024) Seconda sconfitta consecutiva pernellaA 2023-2024 di. Le nerazzurre infatti in occasione del quarto turno della poule scudetto hanno dovuto cedere il passo alper 2-1, subendo così il sorpasso delle emiliane incon 32 punti contro i 30 della compagine lombarda. Un match fondamentalmente deciso nel secondo tempo. Dopo quarantacinque minuti a reti bianche è la squadra ospite a trovare il vantaggio quando, a cinquanta secondi dall’inizio della ripresa, la neo entrata Simon colpisce la gamba di Csizar dentro l’area di rigore. Al dischetto ci va Magull che, al 47?, non sbaglia spiazzando Durand. Ma passano appena tre minuti e ilripristina istantaneamente gli ...

È la settimana perfetta per L’Accademia Spal, che dopo aver superato la corazzata Trento ha messo ko il Padova nel recupero della prima giornata di ritorno. E in virtù del ritiro dal campionato de ... (sport.quotidiano)

Classifica ridisegnata. Per la formazione di Casaccia ora due gare consecutive casalinghe contro Chieti e Venezia 1985 JESI, 12 aprile 2024 – Sette giornate al termine per la Jesina e campionato ... (vallesina.tv)

Sara Gama rimane tra le file della Juventus Women. La calciatrice ha rinnova to con il club bianconero fino al 2025 , come comunicato dalla società in una nota: “È ufficiale, infatti, il suo rinnovo ... (sportface)

