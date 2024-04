Calcio | Fabiani Luis Alberto rispetti contratto | vogliamo tenere Felipe

(Di sabato 13 aprile 2024) Il ds biancoceleste "Non dobbiamo fare la guerra a nessuno, ma non accettiamo compromessi" ROMA - La vittoria contro la Salernitana è stata una magra consolazione al cospetto di una stagione che ha deluso le aspettative della Lazio. La contestazione dei tifosi al termine del match non ha lasciato in

Luis Alberto e la Lazio, perché vuole andare via: Tudor c’entra - Il centrocampista spagnolo Luis Alberto lo ha detto a telecamere accese: «Vado via» ma la società lo blocca: «I contratti si rispettano». Il rapporto altalenante negli anni, le liti, il rinnovo ...corriere

Il d.s. parla dell'argentino: "Non so cosa sia successo a sei mesi dal rinnovo. Ci parlerò ma c'è un contratto e nessuno ha fatto promesse" - Il d.s. parla dell'argentino: "Non so cosa sia successo a sei mesi dal rinnovo. Ci parlerò ma c'è un contratto e nessuno ha fatto promesse" ...gazzetta

Lazio, replica UFFICIALE a Luis Alberto: “Inopportuno” - Dopo le parole di Luis Alberto di ieri sera, arriva la replica ufficiale al calciatore della Lazio: gli scenari per il futuro Dopo le pesanti sconfitte con la Juventus in Coppa Italia e nel derby in ...calciomercato