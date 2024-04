Cagliari | Giulini | «Ranieri ci sta portando verso l’obiettivo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 13 aprile 2024) Tommaso, presidente del, ha parlato della guida tecnica die della salvezza, Ecco le sue dichiarazioni Tommaso, presidente del, ha parlato a margine dell’evento dei Giganti di Mont’e Prama alla Triennale di Milano. PAROLE – «Le emozioni della cavalcata per tornare subito in Serie A insieme a quelle di quest’anno in un’annata così complessa