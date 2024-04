Cade dal tetto di un edificio Muore operaio di 36 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Una caduta di almeno 12 metri che non gli ha lasciato scampo. E’ morto così un giovanedi origini albanesi ieri mattina nel pieno centro di Magenta. Aveva soltanto 36, viveva ad Inveruno ed era un artigiano esperto che lavorava per la Pisoni Costruzioni di Marcallo con Casone. E’ accaduto nel cuore della città, all’interno di una corte di via Garibaldi dove, da pochi giorni, era stato aperto un cantiere per il rifacimento deldi un. Erano le 10.30 circa quando si trovava in cima all’. Improvvisamente ilavrebbe ceduto facendolo precipitare per diversi metri lungo il vano scale. Lo schianto è stato devastante. I soccorsi sono scattati immediatamente e hanno portato a Magenta i soccorritori della Ata di Zelo, insieme all’automedica. Troppo ...