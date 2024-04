Bus al posto del People mover | ma il taxi costa meno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Attualmente, il servizio del Marconi Express, metropolitana di superficie che collega l'aeroporto di Bologna alla stazione ferroviaria, è sospeso a causa di lavori di manutenzione, previsti fino al 22 aprile. In sostituzione, la società che gestisce il servizio ha messo a disposizione un autobus con collegamenti frequenti tra le due distanze, vendendo i biglietti al costo di 12 euro, lo stesso prezzo del servizio metropolitano di superficie che impiega solo sei minuti per il tragitto. Ho assistito personalmente questa esperienza osservando due famiglie composte da un totale di 10 persone, legate fra di loro da rapporti di parentela, che stavano comprando altrettanti biglietti chiedendo istruzioni operative agli assistenti della biglietteria automatica. Trovandomi in loro prossimità li ho informati della possibilità di poter effettuare lo spostamento con treche in ...