Buio Virtus Prima domina | poi cade in volata

(Di sabato 13 aprile 2024)Bologna 91 Baskonia Vitoria 95 SEGAFREDO : Cordinier, Lundberg 18, Belinelli 15, Pajola 3, Dobric 3, Shengelia 8, Hackett 11, Mickey 10, Polonara 8, Zizic 4, Dunston 4, Abass 7. All. Banchi. BASKONIA VITORIA: Howard 34, Raieste, Chiozza 2, Sedekerskis 4, Marinkovic 17, Miller-Mcintyer 16, Diez ne, Rogkavopoulos, Kotsar 4, Costello 6, Theodore, Moneke 12. All. Ivanovic. Arbitri: Belosovic, Pukl, Balak Note: parziali 21-22; 53-44; 74-75. Tiri da due:Bologna 26/38; Vitoria 28/36. Tiri da tre: 9/29; 7/23. Tiri liberi: 12/17; 18/22. Rimbalzi: 33; 37. La settima sconfitta consecutiva in Eurolega condanna laal decimo posto il che significa essere inseriti nella griglia dei play-in nella peggiore posizione possibile. Il paradigma è sempre quello, la formazione allenata da Luca Banchi non ha più energia ...