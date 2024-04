Buggiano di scena sul campo di Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Inper il successo, per centrare i propri obiettivi. Nel girone B del campionato di serie D femminile, trasferte per il Progetto Volley Bottegone e l’AM Flora, rispettivamente dalle 21 a Montelupo Fiorentino e dalle 20.30 asponda-Pantera: in palio i playoff e la salvezza. "Saremo al completo – fanno sapere i dirigenti di Bottegone – e motivati a vincere per restare al secondo posto, in scia a San Miniato". "Non c’è da nascondersi: il punticino preso contro Porcari ha lasciato tanto amaro in bocca alle nostre gialloblù. La questione-salvezza è ancora tutta da decidere, quando di gare all’orizzonte ne mancano cinque", fanno sapere da casa borghigiana. Nel girone C di D donne, dalle 21 al Pala Capitini di Agliana, l’Aglianese-2 è chiamata ai 3 punti contro Orsaro: trattasi di un autentico spareggio-salvezza fra la ...