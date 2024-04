Bufi, la forza della semplicità - Nella mia visita di qualche giorno fa, malgrado sia un po’ claudicante per i postumi di un incidente in moto, Bufi mi è apparso di passo sicuro nel suo percorso, articolato in tre, anzi quattro, menu.ilgiornale

Molfetta Calcio, prova di forza con lo Spinazzola. Ora il rush finale - La Molfetta Calcio vince con merito per 2 reti a 0 , nell'insidiosa trasferta contro la Nuova Spinazzola e continua a tenere viva, la corsa verso i play-off promozione. Sul neutro di Toritto infatti, ...molfettaviva