Brilla d' argento la stella di Irene a Riad

(Di sabato 13 aprile 2024)d', ai campionato mondiali under 20, ladella fiorettista pisanaBertini che si è laureata vicecampionessa del mondo. La portacolori del Pisascherma, in forza ai carabinieri, ha sfiorato il gradino più alto del podio dopo una straordinaria rimonta perdendo solo all'ultima stoccata con la canadese Guo (grande favorita della vigilia) per 15-14 e portando a casa una medaglia d'comunque straordinario per l'Italia guidata dal ct Stefano Cerioni. Bertini è stata comunque protagonista di una finale eccellente, tirando un match al limite della perfezione, anche quando l’avversaria dopo un'iniziale parità sembrava aver imboccato la strada per una facile vittoria. Sul punteggio di 12-7, la fiorettista pisana ha ingranato le marce alte e si è portata sul ...