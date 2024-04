Boxe | Vianello vs Ajagba stanotte in tv | programma | orario e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Guidocontro Eje. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile il pugile italiano salirà sul ring di Corpus Christi in Texas per prendere parte all’incontro più prestigioso della sua carriera. Il nigeriano è il numero 4 al mondo secondo la WBC e il numero 9 per l’IBF ed è quindi uno dei possibili candidati per una sfida mondiale in futuro.parte quindi sfavoritissimo in un match che mette in palio il titolo WBC Silver e che sulla carta sembra essere proibitivo. Mai dire mai, però, soprattutto nei pesi massimi, la divisione più imprevedibile. I due peraltro si conoscono bene: in passato hanno fatto sparring insieme e nel 2016 presero entrambi parte all’Olimpiade di Rio 2016. L’evento, targato Top Rank, inizierà alle 03:00 della notte tra sabato e domenica e il match diè il co-main ...