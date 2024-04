Botte e furti a Fontivegge In tre finiscono nei guai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024)torna a essere al centro dell’attenzione sul fronte della sicurezza. Due episodi distinti che si sono conclusi con tre denunce totali, a carico dei presunti responsabili. Sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso un tunisino di 45 anni e un italiano di 49, ritenuti responsabili dell’aggressione a colpi di bottiglia ai danni di un ghanese di 26 anni. Gli agenti della squadra volante erano intervenuti nell’area della stazione per la segnalazione di una lite. Lite che i poliziotti hanno ricostruito analizzando rapidamente i filmati delle telecamere di video sorveglianza. Dai filmati è emerso come il 26enne, in stato di ubriachezza, avesse importunato in maniera piuttosto evidente una donna, come il ragazzo già conosciuta alle forze dell’ordine. In risposta alle molestie, in base ai video sono ...