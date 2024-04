Bossi contro Salvini | “Alla Lega serve un nuovo leader Giorgetti può sostituirlo? E’ uno bravo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) “un”. A pronunciare quella che suona come una sentenzaMatteoè stato Umbertoa Gemonio (Varese)in occasione della festa per i 40 anni del Carroccio. “unche vada nella direzione dell’autonomia, che rimetta al centro la questione settentrionale”. Perché, ha detto ancora, “non mi pare cheabbia mostrato attenzione” a questi temi. E a chi ha provato a incalzarlo sul sostituto, citando il ministro dell’Economia Giancarlo, ha replicato: “E’ uno, ma non dico niente se no lo massacrano. Se la base non approva i programmi, non vai da nessuna parte. Diventa una bolla ...